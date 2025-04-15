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В Грузии значительно увеличилось число случаев кори
15.04.2025 12:11
С начала года в стране зафиксированы почти полторы сотни пациентов. Из 142 случаев особый рост фиксируется в регионе Самцхе-Джавахети и Тбилиси. Об этом заявил главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
«В Грузии наблюдается рост, хотя и не такой резкий, как в других странах. В 2022 году было зафиксировано 12 случаев кори (один из них смертельный), в 2023 году – 26, а в 2024 году – 337. За первые четыре месяца 2025 года в стране было зафиксировано 142 случая кори. Во многих странах мира отмечается рост числа случаев заболевания корью, а также регистрируются случаи смерти» – рассказал Чхаидзе.
Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.
Главным средством профилактики кори является вакцинопрофилактика: -плановая вакцинация детей проводится в 1 год и ревакцинация в 6 лет; -плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведений о прививках, проводится в возрасте до 35 лет, а также до 55 лет прививаются лица из «групп риска».
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