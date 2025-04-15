

World Press Photo отозвал приглашение фотографу ТАСС на награждение

15.04.2025 14:18





Фотограф российского государственного агентства ТАСС Михаил Терещенко, победивший в конкурсе World Press Photo за серию фото с грузинских протестов, больше не считается приглашенным на церемонию награждения, которая должна пройти в Амстердаме.



«Учитывая возросшую напряженность на европейском континенте, на данном этапе мы больше не можем принимать гостя из организации, контролируемой российским государством. Вследствие этого Михаил Терещенко больше не приглашается на программу победителей и церемонию награждения в Амстердаме», — сказано в заявлении.



Победа Терещенко, поддерживающего войну против Украины, вызвала недовольство грузинских фотографов, выпустивших коллективное заявление. После него World Press Photo пообещало улучшить правила конкурса.





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