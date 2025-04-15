

Amnesty International требует справедливости для грузинской журналистки Мзии Амаглобели

15.04.2025 15:15





Международная правозащитная организация Amnesty International требует справедливости для грузинской журналистки Мзии Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского.



Amnesty также требует немедленно приостановить полномочия собственно «жертвы» Амаглобели – главы батумской полиции Ираклия Дгебуадзе, а также всех правоохранителей, участвовавших в необоснованном задержании и предполагаемом жестоком обращении с мирными демонстрантами.



Правозащитники обратились с письмом к главе Специальной следственной службы Грузии Коке Кацитадзе.



«Мзия Амаглобели предстала перед судом за предполагаемое применение насилия в отношении Ираклия Дгебуадзе, и в случае признания ее виновной ей грозит тюремное заключение. Есть видеозапись, на которой видно, как она бьет его по лицу, на фоне оскорбительных действий полиции на улицах Батуми против мирных демонстрантов и после предыдущего, явно произвольного ареста Мзии Амаглобели. Имеются также кадры, на которых Ираклий Дгебуадзе ругается и оскорбляет журналистку, а также многочисленные обвинения в том, что он применял или пытался применить насилие в отношении задержанных мирных демонстрантов, включая Мзию Амаглобели, в полицейском участке».



В Amnesty International напоминают, что ни начальник полиции Дгебуадзе, ни другие сотрудники МВД не были отстранены от исполнения своих обязанностей, несмотря на видеосвидетельства и другие достоверные обвинения в совершении очень серьезных преступлений. Расследование, «номинально начатое Специальной следственной службой» по факту действий, за все это время не установило ни одного подозреваемого, не признало официально ни одного из заявителей потерпевшим и не сообщило публично о каком-либо прогрессе.



«Это резко контрастирует с преследованием Мзии Амаглобели, которое, как представляется, ведется по политическим мотивам и призвано наказать ее за противодействие злоупотреблениям полиции и дать сигнал другим протестующим».



В международной правозащитной организации считают, что обращение с Мзией Амаглобели «не является изолированным инцидентом, а отражает более широкую картину, в которой женщины в Грузии, бросающие вызов власти, особенно в политическом и протестном контексте, подвергаются дополнительной враждебности и оскорблениям».





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