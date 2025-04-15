

АМЮГ: проблемы в судебной системе Грузии создают угрозу евроинтеграции Грузии

15.04.2025 15:34





АМЮГ подготовила исследование под названием «Оценка текущих судопроизводств в судах Грузии на основе решений Европейского суда». В связи с этим организация распространила соответствующую информацию.



«В исследовании проанализированы 48 дел, по которым с 2004 года до настоящего времени Европейский суд по правам человека установил нарушение фундаментальных прав со стороны Грузии. В большинстве случаев (26% из всех дел, по которым вынесено решение) было зафиксировано нарушение права на справедливое судопроизводство. На основании этих решений государству было предписано выплатить компенсации пострадавшим в размере 460 000 евро именно за неспособность обеспечить правосудие.



Важно отметить, что часть судей, ответственных за эти дела, до сих пор продолжает работать в судебной системе, а многие из них были даже повышены и занимают высокие должности в системе.



Тревожной является статистика исполнения решений Европейского суда: по этому показателю Грузия занимает пятое место с конца среди стран-членов Совета Европы. Ниже находятся только Мальта, Албания, Азербайджан и Российская Федерация.



Несмотря на многочисленные реформы, судебная система Грузии всё ещё сталкивается с серьёзными вызовами. Это особенно ярко проявляется в делах, связанных с протестными акциями, где привлечение к административной ответственности часто происходит без должного обоснования, без учёта контекста, а бремя доказывания фактически ложится на граждан. Судьи, как правило, полагаются только на показания полицейских и не исследуют существенные обстоятельства дела, что противоречит как национальному законодательству, так и стандартам Европейского суда по правам человека.



Несмотря на то, что доверие к судебной системе серьёзно подорвано как внутри страны, так и на международном уровне — что подтверждается санкциями, введёнными рядом западных стран в отношении грузинских судей, — партия «Грузинская мечта» по-прежнему отказывается создавать механизм проверки добросовестности судей», — говорится в сообщении.



По оценке АМЮГ, ситуация в судебной системе не только угрожает защите прав человека, но и ограничивает возможность Грузии соответствовать основным стандартам, необходимым для процесса евроинтеграции, в том числе в части обеспечения верховенства права и подотчётности.





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