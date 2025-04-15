

Общественный вещатель Грузии столкнулся с «серьезным институциональным кризисом» - исследование

15.04.2025 19:00





Общественный вещатель Грузии столкнулся с «серьезным институциональным кризисом», который проявляется в подрыве редакционной независимости, цензуре оппозиции и прозападных взглядов, систематическом преследовании сотрудников и предвзятых решениях руководства в пользу «Грузинской мечты», говорится в исследовании, опубликованном Коалицией за адвокацию медиа 15 апреля. В докладе, который охватывает период деятельности Общественного вещателя с 2017 года по настоящее время, основное внимание уделяется систематическому вмешательству в редакционную независимость и управление вещателя, а также указывается на политизацию канала в пользу «Грузинской мечты». Согласно исследованию, Общественный вещатель не обеспечил соблюдение международных стандартов общественного вещания.



Вопросы менеджмента

Коалиция утверждает, что руководство Общественного вещателя, включая председателя Совета попечителей Васила Маглаперидзе и генерального директора Тинатин Бердзенишвили, служит интересам «Грузинской мечты» и открыто преследует сотрудников, которые публично критикуют и протестуют против редакционной политики вещателя.



В докладе цитируется резолюция Европарламента, призывающая ввести санкции против Маглаперидзе и Бердзенишвили «за поддержку репрессивной политики и пропаганды Бидзины Иванишвили».



В документе подчеркивается, что ключевые редакционные должности занимают лица, ранее работавшие на GDS — правительственном телеканале, связанном с сыном Иванишвили. Среди них — руководитель информационной службы Эка Шония и главный редактор сайта Общественного вещателя Ирина Деканоидзе.



Редакционная политика и цензура

Коалиция подробно описывает несколько случаев редакционного вмешательства, включая требования «Грузинской мечты» цензурировать интервью с критикой властей и принижение рейтинга программ, предоставлявших пространство для публичных дискуссий. В документе приводится случай Элене Квирцхалия, продюсера Общественного вещателя Грузии, которую якобы попросили удалить критические замечания из интервью с актером Андро Чичинадзе, в котором он говорил о проблемах в Грузинском национальном киноцентре. Чичинадзе был задержан в декабре во время проевропейских протестов.



В исследовании также приводятся примеры увольнения ведущих и журналистов, критиковавших редакционную политику канала. Среди них Васил Иванов-Чиковани, ведущий информационной программы «Моамбе», и Нино Зауташвили, ведущая программы «Реальное пространство».



Иванова-Чиковани отстранили от эфира, а затем уволили с телеканала после того, как он выразил солидарность с задержанным директором интернет-издания Батумебели/Нетгазети Мзией Амаглобели и раскритиковал насилие со стороны полиции во время проевропейских протестов.



Программа Зауташвили, которая была одной из немногих программ, посвященных актуальным социальным вопросам, была снята с эфира летом 2024 года и перенесена на радио по техническим причинам. Вместе с Ивановым-Чиковани 11 апреля с телеканала была уволена и Зауташвили.



После их увольнения 12 апреля канал решили покинуть глава Департамента мониторинга Общественного вещателя Теа Кахиани и актер и телеведущий Давид Велиджанашвили. Они заявили, что «сделано все, чтобы человеку со свободными и непоколебимыми ценностями было трудно найти место на канале».



В исследовании говорится, что вещатель применил дисциплинарные взыскания еще к четырем сотрудникам. В обнародованных двумя из них приказах говорится, что если они и дальше «будут ставить под сомнение редакционную независимость и беспристрастность вещателя», они могут быть уволены.



Что касается кадровой политики вещателя, в докладе говорится, что с 2017 года было уволено 102 сотрудника, большинство из которых — в связи с реструктуризацией. Суд удовлетворил жалобу нескольких бывших сотрудников и обязал работодателя восстановить их на работе и выплатить компенсацию. По данным исследования, только в 2017–2020 годах вещатель выплатил около 300 000 лари в качестве компенсации уволенным сотрудникам.



Освещение проевропейских протестов

В докладе говорится, что роль вещателя подверглась пристальному вниманию во время проевропейских протестов в конце 2024 года, когда активисты обвинили Общественный вещатель в несбалансированном освещении событий. Протестующие уже несколько месяцев протестуют у здания телеканала, требуя эфирного времени. Хотя изначально руководство канала выделяло протестующим и активистам по 40 минут эфирного времени ежедневно, такая практика просуществовала всего месяц. В результате акции протеста перед зданием Общественного вещания продолжаются ежедневно.



В докладе говорится, что более 80 сотрудников Общественного вещателя подписали совместное заявление, осуждающее насилие полиции в отношении мирных протестующих. Они также дистанцировались от заявления правящей команды о приостановке процесса интеграции в ЕС и потребовали использовать эфирного времени вещателя для общественного мнения и открытого обсуждения.



Позже они раскритиковали вещатель за то, что он упустил важные детали в своих репортажах, такие как «избиения, пытки, угрозы изнасилования и т. д. задержанных во время протестов сотрудниками правоохранительных органов». Они также создали страницу в Facebook «Стражи Общественного вещателя».



Призыв к отставке руководства

Коалиция за адвокацию медиа добавила, что Общественный вещатель не соответствует международным стандартам общественного вещания, несмотря на то, что является членом Европейского вещательного союза с 2005 года. Коалиция за адвокацию медиа «считает преследования, запугивания и различные формы притеснения независимых журналистов со стороны вещателя неприемлемыми».



Коалиция призывает к отставке Бердзенишвили и Маглаперидзе и взамен требует «формирования политически беспристрастного руководства».



Источник: Civil Georgia

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