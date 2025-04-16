

Transparency International назвала поправки в закон «О грантах» угрозой для гражданского общества

16.04.2025 09:53





Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала заявление, в котором подчеркнуто, что НПО выражает солидарность со своим представительством в Грузии — Transparency International/Georgia.



НПО отмечает, что глубоко обеспокоена тем, что новые меры, недавно объявленные правящей партией Грузии «Грузинская мечта», «представляют прямую угрозу способности гражданского общества Грузии работать независимо и играть свою жизненно важную роль в обеспечении демократии и верховенства закона».



«Новые правила, принятые в качестве поправок к Закону о грантах, требуют предварительного разрешения правительства на иностранное финансирование организаций гражданского общества и наказывают получателей неутвержденного финансирования серьезными штрафами.



Это событие подчеркивает более широкий демократический упадок Грузии, отмеченный десятилетней консолидацией власти одной политической силой. По мере того как государственные институты попадают под ее контроль, коррупция становится институционализированной, ослабляя контроль, подотчетность и демократический надзор. В настоящее время правящая партия преследует независимое гражданское общество, СМИ и оппозиционные группы, выступающие за прозрачность», — подчеркнуто в заявлении головного офиса TI.



Transparency International решительно осуждает эти меры и выступает на стороне грузинского гражданского общества.



«TI Georgia должна иметь возможность свободно действовать для борьбы с коррупцией и продвижения честности. На протяжении многих лет она разоблачала присвоение государства, системную коррупцию и манипуляции на выборах — и в результате постоянно подвергалась преследованиям. Сегодня кажется очевидным, что эти репрессивные законы направлены на то, чтобы заставить замолчать такие организации, как TI Georgia», — пишут авторы.



НПО считает, что предлагаемые поправки в законодательстве несовместимы с обязательствами Грузии по демократическому управлению и верховенству закона — они «рискуют серьезно ограничить общественный контроль и гражданское участие — ключевые столпы подотчетного и прозрачного правительства».



«Ограничение доступа к финансированию независимых организаций подрывает усилия по борьбе с коррупцией и создает условия, в которых злоупотребление властью может процветать без контроля.



Transparency International неизменно солидарна с TI Georgia и гражданским обществом Грузии в целом. Мы призываем правящую партию немедленно отозвать предложенные поправки, отменить все предыдущие ограничительные законы и вернуться к демократическим ценностям и антикоррупционным принципам, которые она когда-то отстаивала. Право граждан на привлечение власти к ответственности должно быть защищено, а не криминализировано», — говорится в заявлении международной неправительственной организации.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





