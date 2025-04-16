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Суд приговорил убийцу трансгендерной женщины к пожизненному заключению


16.04.2025   12:10


Суд по всем обвинениям признал виновным в убийстве женщины-трансгендера Кесарии Абрамидзе – Беку Джаиани, и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Указанное решение приняла судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили.

Указанным решением судья полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры.

По приговору суда, Джаиани был признан виновным в убийстве по гендерному признаку, совершенном с особой жестокостью, а также в систематических избиениях жертвы на почве нетерпимости по признаку гендерной идентичности.

Обвиняемый при оглашении приговора суда не присутствовал, согласно процедурным правилам, на сегодняшнем заседании он должен был выступить с заключительным словом, однако он отказался покидать пенитенциарное учреждение, в котором в настоящее время находится.

Судья отметила, что Джаиани прислал письмо, в котором указал, что он не может явиться на заседание из-за своего психоэмоционального состояния и сожалеет о содеянном.


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