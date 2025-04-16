

АМЮГ называет расследование бесчеловечного обращения с Мзией Амаглобели «неэффективным»

16.04.2025 20:24





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила, что продолжающееся расследование бесчеловечного и унижающего достоинство обращения со стороны полиции с задержанной журналисткой и директором Батумелеби/Нетгазети Мзией Амаглобели является «неэффективным». Организация заявляет, что, несмотря на неоднократные просьбы, Амаглобели не был предоставлен статус потерпевшей.



Дело касается первоначального задержания Амаглобели полицией Батуми 12 января, во время чего она предположительно подверглась бесчеловечному и унижающему достоинство обращению со стороны начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе и других сотрудников полиции. В АМЮГ заявляют, что все письменные обращения ее адвоката о предоставлении статуса потерпевшей были оставлены без ответа Специальной следственной службой, после чего бездействие прокуратуры было обжаловано в суде. Суд не удовлетворил жалобу и отказал Мзии Амаглобели в признании ее потерпевшей.



АМЮГ отмечает, что до сих пор Специальная следственная служба опрашивала в качестве свидетелей только сотрудников правоохранительных органов, профессионально связанных с Ираклием Дгебуадзе, «поэтому они субъективны, а предоставляемая ими информация свидетельствует об интересе к исходу расследования». По данным организации, Специальная следственная служба пока не допросила представителя народного защитника, который встретился с Мзией Амаглобели через несколько минут после его ареста.



АМЮГ обращает внимание на недостатки расследования и добавляет, что «расследование, проводимое Специальной следственной службой, неэффективно, а законодательная норма о проведении расследования полноценно и объективно, игнорируется».



Амаглобели была повторно задержана в ту же ночь после того, как дала пощечину Ираклию Дгебуадзе, что, по ее словам, было ответом на насилие со стороны полиции. Теперь ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за нападение на сотрудника полиции.



Несмотря на то, что Аппарат народного защитника выявил 242 случая пыток и жестокого обращения с задержанными во время проевропейских протестов, Специальная следственная служба предоставила статус потерпевших только в 85 случаях.





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