

Сегодня в храмах пройдут службы Великого Четверга

17.04.2025 10:18





Сегодня Великий Четверг, в связи с этим в храмах пройдет церковная служба.



В Великий Четверг в храмах также читаются 12-ти Страстных Евангелий - отрывков из Нового Завета, повествующих о страданиях и Крестной смерти Спасителя.



Великий Четверг – особый день Страстной недели. В этот день в богослужении вспоминают четыре важнейших евангельских события: Тайная Вечеря, омовение Господом ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.





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