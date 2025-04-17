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Сегодня в храмах пройдут службы Великого Четверга
17.04.2025 10:18
Сегодня Великий Четверг, в связи с этим в храмах пройдет церковная служба.
В Великий Четверг в храмах также читаются 12-ти Страстных Евангелий - отрывков из Нового Завета, повествующих о страданиях и Крестной смерти Спасителя.
Великий Четверг – особый день Страстной недели. В этот день в богослужении вспоминают четыре важнейших евангельских события: Тайная Вечеря, омовение Господом ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.
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