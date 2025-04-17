

Судья удалила из зала сначала самого обвиняемого, а затем его мать

17.04.2025 14:59





Судья Иза Келенджеридзе удалила Гиорги Чикваидзе с судебного заседания после того, как он назвал её "продавшейся за 30 серебряников убийцей".



«Продавшаяся за 30 серебряников, ты убийца, ты рабыня Мурусидзе, ты Иуда», — заявил Чикваидзе в зале суда.



Инцидент произошёл во время его выступления о собственном здоровье. По его словам, он перенёс инсульт в пенитенциарном учреждении и испытывает проблемы с подвижностью конечностей.



После решения судьи, его мать также отреагировала бурно — она назвала судью "рабыней" и "Иудой", после чего и её удалили из зала суда.



Как говорит адвокат бизнесмена Темур Адония, состояние здоровья его подзащитного ухудшается с каждым днем.



"Гиорги находится в очень тяжелом состоянии. Вчера я разговаривал с ним в пенитенциарном учреждении. Раньше он не чувствовал левую ногу и видел левым глазом. Сейчас процесс прогрессирует, и у него уже ослаблена чувствительность в правой ноге. Также ухудшилось зрение и в правом глазу. Соответственно, его состояние в исправительном учреждении ежедневно ухудшается", | сказал Адония.



На предыдущем заседании Чикваидзе не смог присутствовать. По утверждению пенитенциарной службы, его транспортировка была невозможна по состоянию здоровья. Однако сам Чикваидзе заявил, что его не привели намеренно, чтобы общественность не увидела, в каком он состоянии.





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