

У здания Минкультуры в Тбилиси проходит акция

17.04.2025 17:02





У здания Министерства культуры в Тбилиси проходит акция протеста представителей сферы искусства. Участники митинга выступают против решения Минкультуры уволить режиссера Давида Доиашвили с должности руководителя Театра музыки и драмы имени Васо Абашидзе.



«Солидарность Дато Доиашвили, свободу узникам режима», — скандируют участники акции.



«Мы должны реагировать на любую несправедливость, которая становится все более частой и все более несправедливой», — заявил один из участников акции журналистам.



Напомним, Минкультуры Грузии уволило режиссера Давида Доиашвили с должности руководителя Театра музыки и драмы имени Васо Абашидзе. В заявлении ведомство отмечает, что, несмотря на неоднократные предупреждения министерства, руководство театра не выполнило обязательства, предусмотренные целями основания, в результате чего творческий процесс был приостановлен на несколько месяцев.



Ранее театр присоединился к проевропейским акциям протеста и проводил мероприятия в регионах Грузии. Театральная труппа потребовала освобождения задержанных участников проевропейских акций протеста во главе с актером Андро Чичинадзе.



Актеры, несогласные с политикой «Грузинской мечты», планировали создать петицию, заявив, что «это будет манифест «Нового театра», которое должно было принимать «различные формы».







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