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У здания Минкультуры в Тбилиси проходит акция


17.04.2025   17:02


У здания Министерства культуры в Тбилиси проходит акция протеста представителей сферы искусства. Участники митинга выступают против решения Минкультуры уволить режиссера Давида Доиашвили с должности руководителя Театра музыки и драмы имени Васо Абашидзе.

«Солидарность Дато Доиашвили, свободу узникам режима», — скандируют участники акции.

«Мы должны реагировать на любую несправедливость, которая становится все более частой и все более несправедливой», — заявил один из участников акции журналистам.

Напомним, Минкультуры Грузии уволило режиссера Давида Доиашвили с должности руководителя Театра музыки и драмы имени Васо Абашидзе. В заявлении ведомство отмечает, что, несмотря на неоднократные предупреждения министерства, руководство театра не выполнило обязательства, предусмотренные целями основания, в результате чего творческий процесс был приостановлен на несколько месяцев.

Ранее театр присоединился к проевропейским акциям протеста и проводил мероприятия в регионах Грузии. Театральная труппа потребовала освобождения задержанных участников проевропейских акций протеста во главе с актером Андро Чичинадзе.

Актеры, несогласные с политикой «Грузинской мечты», планировали создать петицию, заявив, что «это будет манифест «Нового театра», которое должно было принимать «различные формы».


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