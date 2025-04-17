

Грузинская мечта грузин никогда не будет диктатурой - Афган Садыгов

17.04.2025 17:07





«Грузинская мечта грузин никогда не будет диктатурой. Диктатору Кобахидзе и гангстеру Иванишвили не повезло, что в Грузии есть такие журналисты и представители СМИ, как вы», — заявил на пресс-конференции освобожденный из грузинской тюрьмы азербайджанский журналист Афган Садыгов. Наряду со средствами массовой информации он поблагодарил свою правозащитную организацию Центр социальной справедливости, а также посольства, которые высказались по его делу и помогли добиться его освобождения.



Садыгов был арестован в Тбилиси 3 августа. По данным грузинской стороны, Садыгов разыскивался Азербайджаном за преступления, связанные с угрозами и вымогательством. Его семья и правозащитные организации, а также независимые СМИ связали его задержание с политическим преследованием со стороны правительства Ильхама Алиева. В знак протеста Афган Садыгов объявил голодовку, которая длилась 161 день. Через несколько месяцев после ареста Афгана его жена и маленькие дети переехали из Грузии в другую страну из соображений безопасности.



«Грузинское правительство сделало все, чтобы выполнить приказ азербайджанского диктатора и экстрадировать меня в Азербайджан. Однако Европейский суд по правам человека, как всегда, вынес справедливое решение».



Как сообщил Афган Садыгов, вчерашнее освобождение стало для него неожиданностью, так как он ожидал решения 3 мая.



«Возможно, визит Кавелашвили [Михеля Кавелашвили в Баку] также связан с этим процессом, возможно, эта тема там тоже обсуждалась. Мы не можем точно сказать, что они планируют. Возможно, они хотят выставить себя гуманистами, или у них другие цели по отношению ко мне».



Освобожденный из тюрьмы Садыгов не исключает новых угроз в свой адрес: «Пока я нахожусь в Грузии, угрозы все еще могут возникать».



Однако, несмотря на понимание рисков, он говорит, что будет еще более голосистым: «Где бы я ни был, я всегда буду говорить правду во весь голос. В этом и есть прелесть борьбы — в бесстрашном голосе, который не останавливается даже перед лицом опасности».



«Неважно, в Азербайджане я или в Грузии — я не перестану бороться. И чем дольше мое пребывание будет проблематичным для грузинских властей, тем более прискорбным оно станет для них. Я здесь пока, и пока я здесь, я буду противостоять местной диктатуре».



Садыгов также выразил солидарность с политзаключенными, содержащимися в заключении в Грузии, в том числе с Мзией Амаглобели, основателем и директором «Батумелеби» и «Нетгазети».



По словам Афгана Садыгова, он не согласен с установленным для него залогом в размере 5000 лари и заявляет, что не будет его платить: «Я не согласен с прокуратурой и не доверяю ни одному решению грузинского суда».





На сегодняшней пресс-конференции, состоявшейся в «Центре социальной справедливости», присутствовали также представители этой организации, которые уже несколько месяцев выступают в защиту Афгана Садыгова.



«Освобождение не было для нас неожиданным. Мы ожидали, что прокуратура рано или поздно подаст ходатайство об изменении меры пресечения, учитывая, что Афгану Садыгову срок заключения в качестве меры пресечения уже дважды продлевался. Соответственно, по истечении 9-месячного срока он должен был покинуть тюрьму. Соответственно, поскольку прокуратура не хотела, чтобы этот человек оставался без меры пресечения, она подала ходатайство об освобождении под залог [в размере 5 тыс. лари].



Когда прокуратура подала ходатайство в суд, прокурор сам связался с нами, чтобы сообщить о подаче ходатайства, а затем, соответственно, суд связался с нами по поводу процесса. Это не значит, что государство или прокуратура хотели его освободить, это применение закона, потому что по истечении 9 месяцев уже нельзя оставлять человека в следственном изоляторе по тому же делу. Соответственно, прокуратура, чтобы не оставлять Афгана без меры пресечения, подала ходатайство об изменении приговора до 3 мая, то есть на несколько дней раньше», — сообщила Netgazeti Мариам Квелашвили, юрист Центра социальной справедливости.



По ее словам, несмотря на то, что дело в отношении Афгана Садыгова все еще продолжается, какое бы решение ни принял министр юстиции, даже если он разрешит экстрадицию Афгана Садыгова, он не сможет этого сделать.



«27 февраля Европейский суд по правам человека вынес решение и заявил, что приостановит процесс на длительный срок, пока не рассмотрит по существу дело Афгана. Мы наконец отправили дело в суд 28 марта и ожидаем коммуникации и решения суда с государством в ближайшем будущем [что может занять годы].



Кроме того, мы считали, что его заключение под стражу было необоснованным во время его заключения, и мы по-прежнему считаем его необоснованным сейчас, когда ему был объявлен залог. В течение 48 часов мы оббжалуем данное решение в Апелляционном суде.





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