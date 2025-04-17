

Афган Садыгов: Пока я остаюсь в Грузии и намерен выступить и против здешней диктатуры

17.04.2025 18:53





Власти Азербайджана должны знать, что могут арестовать или убить кого-то, но вместо него обязательно выйдут другие. В настоящее время в Азербайджане 400 политических заключенных, и жестокость режима достигает своего пика, - заявил азербайджанский журналист на пресс-конференции после освобождения из заключения.



Он выразил благодарность людям и странам, которые поддерживали его во время заключения.



«Я хотел бы поблагодарить грузинские СМИ за то, что всегда выносят на повестку дня вопросы, связанные со мной. Хочу также выразить благодарность моим адвокатам и международным партнерам. Как вы знаете, несколько лет назад в Грузии по заказу был убит Гусейн Бакиханов. Также был убит Байрам Мамедов. Но власти Азербайджана должны знать, что могут арестовать или убить кого-то, но вместо них обязательно выйдут другие. В настоящее время в Азербайджане 400 политических заключенных, и жестокость режима достигает пика», - заявил он.



Садыгов также отметил, что на членов его семьи оказывается давление по политическому признаку.



«Каждый раз, когда меня задерживали в Азербайджане, они шантажировали мою семью и угрожали убийством моих малолетних детей. При каждом подобном случае я обращался к Алиеву, что это моя борьба и чтобы семью оставили в покое. К сожалению, диктаторы никогда не исправляются», — отмечает он.



Кроме того, в ходе пресс-конференции азербайджанский журналист также говорил о партнерстве и сходстве между правительствами Грузии и Азербайджана и заявил, что власть Грузии должна прислушаться к народу.



«Они назвали партию «Грузинская мечта», это не мечта грузин, жить в диктатуре не является их мечтой. Обращаюсь к власти Грузии, отступить с пути, на котором находится сейчас. Нет необходимости выполнять указания ни Путина, ни Эрдогана. Самый правильный путь это любовь к своему народу и служение ему. Я провел не одно журналистское расследование и собрал множество фактов и материалов об окружении Ильхама Алиева, которые затем обнародовал. Поэтому дважды становился политическим заключенным. Чем дольше власть Грузии будет держать меня здесь, тем более прискорбным это станет для них. Конечно, здесь есть опасность. Пока я остаюсь в Грузии. Намерен выступать и против здешней диктатуры», — сказал Садыгов.



Что касается определенного ему судом залога, Садыгов заявляет, что не намерен его платить.





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