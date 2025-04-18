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Сегодня в Тбилиси и регионах пройдет ряд акций протеста
18.04.2025 13:30
Сегодня в Тбилиси и регионах пройдет ряд акций протеста. На 142-й день непрерывного протеста, в 19:00, состоится акция у здания «Общественного вещателя Грузии», в 20:00 участники акции присоединятся к демонстрантам у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. В 21:00 запланирована публичная лекция у здания Тбилисской классической гимназии №1.
Распорядок акций протеста в регионах:
Гори – у здания Городского собрания, в 17:00, состоится акция - «Освобождение узников режима и назначение новых выборов».
Ахалцихе – у памятника Шота Руставели, 18:00.
Батуми – у здания Конституционного суда Грузии, 19:00, протест под лозунгом: «На службе у Родины».
Зугдиди – у здания Окружной администрации, 19:00, акция - «Против русского режима».
Телави – у здания Мэрии, 19:00;
Кутаиси – у здания местной Мэрии, 19:00, акция под лозунгом: «Да - Европе, Нет – России».
Чхороцку – у здания Мэрии, 20:00, акция - «Осмелься на ежедневный протест!».
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