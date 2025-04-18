

Свыше 20 НПО призвали ЕС ввести санкции против «Грузинской мечты», а не граждан Грузии

18.04.2025 20:01





Международные партнеры должны применить санкции не против грузинского народа, а в отношении тех лиц, которые способствуют принятию неконституционных законов, осуществляют репрессии и преследуют группы, поддерживающие европейский курс Грузии. Об этом говорится в заявлении, распространенном двумя десятками НПО.



Так в гражданском секторе отреагировали на угрозу отмены безвизового режима с Евросоюзом для граждан Грузии. В правящей партии ранее сделали сразу несколько заявлений о том, что национальные интересы страны важнее безвиза.



Как говорится в совместном заявлении неправительственных организаций, гражданское общество Грузии сделает все, чтобы отмены визовой либерализации не произошло, поскольку это – достижение грузинского народа, а не «правительства, которое в настоящее время работает против будущего Грузии и в интересах России».



«Хотим отреагировать на заявления высокопоставленных чиновников Иванишвили, включая представителей нелегитимного парламента и правительства, относительно возможности отмены безвизового режима с Евросоюзом для граждан Грузии. Эти заявления возмутительны и свидетельствуют о том, что сама «Грузинская мечта» осознает, что в результате их действий и политики европейское будущее Грузии находится под серьезной угрозой».



По мнению авторов совместного заявления, именно по этой причине правящая партия пытается оправдать и обесценить разрушение европейской перспективы Грузии. НПО подчеркивают: главная цель «Мечты» – сохранить собственную власть, даже ценой отмены визового режима с ЕС. Они также указывают на то, что ухудшение отношений с Евросоюзом и ограничение свободного передвижения грузин по Европе отвечают не интересам грузинского народа, а интересам России и режима Иванишвили.



«Похоже, «Грузинская мечта» своей политикой и антизападной пропагандой делает все возможное, чтобы Евросоюз как можно скорее принял решение о прекращении визовой либерализации, что поставит грузинский народ в сложную ситуацию. Режим пытается уйти от ответственности, используя методы пропаганды. Они точно знают, что восстановление отмены безвизового режима займет много лет.



Западные партнеры уже отменили безвизовый режим для высокопоставленных чиновников «Мечты», включая владельцев дипломатических и служебных паспортов, а многим из них вообще запретили въезд в определенные страны. Теперь «Мечта» Иванишвили желает такой же участи грузинскому народу».





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