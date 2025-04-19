

Благодатный огонь из Иерусалима в Грузию доставит Georgian Airways

19.04.2025 12:15





Благодатный огонь из Иерусалима в Грузию традиционно доставит Georgian Airways.



Как говорится в информации авиакомпании, Благодатный огонь будет доставлен регулярным рейсом Georgian Airways 19 апреля.



Борт Georgian Airways приземлится в международном аэропорту Тбилиси в 23:40.







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