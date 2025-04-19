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Благодатный огонь из Иерусалима в Грузию доставит Georgian Airways
19.04.2025 12:15
Благодатный огонь из Иерусалима в Грузию традиционно доставит Georgian Airways.
Как говорится в информации авиакомпании, Благодатный огонь будет доставлен регулярным рейсом Georgian Airways 19 апреля.
Борт Georgian Airways приземлится в международном аэропорту Тбилиси в 23:40.
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