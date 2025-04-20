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Илия II: Решимость миротворцев велика, но добиться результатов непросто


20.04.2025   11:07


Сегодня в мире происходит множество сложных процессов, и время как будто ускорилось, события и взгляды стремительно меняются, противостояние, нестабильность, экологические проблемы, постоянный стресс, войны стали нашей общей реальностью, решимость тех, кто желает мира, велика, хотя добиться результатов непросто, — об этом говорится в Пасхальном послании Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетско-Тбилисского и митрополита Бичвинтского и Цхум-Абхазского Илии II.

Как отмечается в Пасхальной эпистоле Патриарха, нынешняя ситуация должна заставить каждого человека больше задуматься о сути жизни и вечных ценностях.

«Сегодня в мире происходит много сложных процессов; время как будто ускорилось; события и взгляды стремительно меняются; противостояние, нестабильность, экологические проблемы, постоянный стресс, войны. Это стало нашей общей реальностью; решимость тех, кто хочет мира, велика, хотя добиться результатов непросто.

Да благословит Бог миротворцев, да благословит Бог мир во всем мире!

Нынешняя ситуация должна заставить каждого больше задуматься о сути жизни и вечных ценностях», — говорится в эпистоле Илии II.


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