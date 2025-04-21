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Граждане провели у парламента акцию протеста под лозунгом - «Их страх — наша сила»
21.04.2025 19:55
«Их страх — наша сила» — под таким лозунгом у законодательного органа прошла акция солидарности. Участники акции выразили поддержку двум лицам, задержанным во время вчерашней акции протеста.
Как отметили участники акции, задержанные — Георгий Ортоидзе и Георгий Самхарадзе — поздравляли правоохранителей с Пасхой, что и стало причиной их задержания, в ответ на это правоохранители на акции пояснили, что это заявление «не соответствует действительности».
«Двадцать человек не должны перекрывать проезжую часть дороги. Они задержаны в административном порядке», — отметил правоохранитель.
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