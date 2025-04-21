

Граждане провели у парламента акцию протеста под лозунгом - «Их страх — наша сила»

21.04.2025 19:55





«Их страх — наша сила» — под таким лозунгом у законодательного органа прошла акция солидарности. Участники акции выразили поддержку двум лицам, задержанным во время вчерашней акции протеста.



Как отметили участники акции, задержанные — Георгий Ортоидзе и Георгий Самхарадзе — поздравляли правоохранителей с Пасхой, что и стало причиной их задержания, в ответ на это правоохранители на акции пояснили, что это заявление «не соответствует действительности».



«Двадцать человек не должны перекрывать проезжую часть дороги. Они задержаны в административном порядке», — отметил правоохранитель.





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