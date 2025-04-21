

Бакар Турманидзе завоевал бронзовую медаль ЧЕ по тяжелой атлетике

21.04.2025 20:20





Грузины завоевали очередную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Кишиневе, столице Молдовы. В весовой категории +109 кг Бакар Турманидзе одержал победу во всех трех весах в рывке и завоевал бронзовую медаль.



Сначала он поднял 177 килограммов, затем -180, наконец — 183.



Первым в рывке стал армянин Вараздат Лалаян, поднявший 210 ​​килограммов.







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