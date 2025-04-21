Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бакар Турманидзе завоевал бронзовую медаль ЧЕ по тяжелой атлетике


21.04.2025   20:20


Грузины завоевали очередную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Кишиневе, столице Молдовы. В весовой категории +109 кг Бакар Турманидзе одержал победу во всех трех весах в рывке и завоевал бронзовую медаль.

Сначала он поднял 177 килограммов, затем -180, наконец — 183.

Первым в рывке стал армянин Вараздат Лалаян, поднявший 210 ​​килограммов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна