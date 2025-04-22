

В возрасте 92 лет скончался художник и скульптор Зураб Церетели

22.04.2025 10:45





В возрасте 92 лет скончался художник и скульптор Зураб Церетели, - указанную информацию, со ссылкой на заявление искусствоведа Ксении Коробейниковой, распространяют российские СМИ.



«Скончался Зураб Церетели. Великий художник. Великий человек. Великий гражданин. Великий меценат. Он скончался в возрасте 92 лет, в результате продолжительной болезни, в кругу членов семьи. Соболезную его семье и Российской академии художеств», - пишет Коробейникова.



Зураб Церетели был президентом Российской академии художеств с 1997 года.





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