

Опубликовано письмо Илии II с соболезнованиями в связи со смертью Папы Римского Франциска

23.04.2025 00:15





Патриархия опубликовало письмо от имени Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II с соболезнованиями в связи со смертью Папы Римского.



Как говорится в письме с соболезнованиями, Католикос-Патриарх всея Грузии выражает свое уважение Папе Франциску и молится за его бессмертную душу.



«Его Высокопреосвященству кардиналу Джованни Баттисте Ре, дуайену Коллегии кардиналов. С большой скорбью мы узнали о кончине Его Святейшества Папы Франциска. Примите наши искренние соболезнования, передающие нашу скорбь и сочувствие иерархам вашей Церкви, духовенству и пастве, всем тем, кому дорога его память.



Мы также хотели бы отметить, что мы очень благодарны Папе Франциску, поскольку в Риме, в переданной им церкви, с 2014 года совершается грузинская литургия; После официального визита в Грузию он в знак особого уважения к нашей стране и Церкви пригласил хор тбилисского собора Святой Троицы в Сикстинскую капеллу и представил миру самобытную грузинскую культуру, полифоническое пение и народное пение.



Все признают, что Его Святейшество Папа Франциск был личностью, наделенной многогранными талантами, отличавшейся смирением, огромной поддержкой социальных проектов и активной поддержкой мира во всем мире… Мы выражаем ему наше глубочайшее уважение и молимся за его бессмертную душу. Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухум – Абхазский, Святейший и Блаженнейший Илия II», — говорится в письме с соболезнованиями.





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