

Зураба Церетели похоронят в Дидубийском пантеоне 26 апреля

23.04.2025 13:09





Тело художника и скульптора Зураба Церетели перевезут в Грузию 23 апреля, гражданская панихида состоится 24-25 апреля.



Кроме того, по данным российских СМИ, прощание с худрожником состоится 23 апреля в Москве, в храме Христа Спасителя.



Согласно завещанию Зураба Церетели, его похоронят в Дидубийском пантеоне рядом с женой Инессой Андроникашвили 26 апреля.



Церетели скончался ночью 22 апреля в Москве в возрасте 91 года. По данным российских СМИ, его сердце остановилось в 01:30. С 1997 года он являлся президентом Российской академии художеств. За заслуги перед Российской Федерацией в 2003 году президент Владимир Путин предоставил Зурабу Церетели российское гражданство.



Церетели был депутатом парламента Грузии в 1992 -1995 году. Он также является автором статуи Святого Георгия, установленной на площади Свободы в Тбилиси 23 ноября 2006 года, которую Церетели подарил Тбилиси после «революции роз».





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