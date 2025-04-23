|
|
|
Зураба Церетели похоронят в Дидубийском пантеоне 26 апреля
23.04.2025 13:09
Тело художника и скульптора Зураба Церетели перевезут в Грузию 23 апреля, гражданская панихида состоится 24-25 апреля.
Кроме того, по данным российских СМИ, прощание с худрожником состоится 23 апреля в Москве, в храме Христа Спасителя.
Согласно завещанию Зураба Церетели, его похоронят в Дидубийском пантеоне рядом с женой Инессой Андроникашвили 26 апреля.
Церетели скончался ночью 22 апреля в Москве в возрасте 91 года. По данным российских СМИ, его сердце остановилось в 01:30. С 1997 года он являлся президентом Российской академии художеств. За заслуги перед Российской Федерацией в 2003 году президент Владимир Путин предоставил Зурабу Церетели российское гражданство.
Церетели был депутатом парламента Грузии в 1992 -1995 году. Он также является автором статуи Святого Георгия, установленной на площади Свободы в Тбилиси 23 ноября 2006 года, которую Церетели подарил Тбилиси после «революции роз».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна