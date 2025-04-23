Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Неизвестные попытались поджечь флаг ЕС на фасаде здания Дома искусств г. Гори


23.04.2025   14:52


Дом искусств г. Гори сообщает о попытке неизвестных лиц сжечь флаг Евросоюза, вывешенный на фасаде здания.

«21 апреля в 21:00 неизвестные облили флаг Евросоюза на фасаде Дома искусств горючей жидкостью и попытались его поджечь.

В здании находились члены коллектива организации, к счастью, никто не пострадал. На место происшествия прибыла патрульная полиция, ведется расследование. Будем держать вас в курсе!», — пишет руководство Дома искусств в социальной сети.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна