

Неизвестные попытались поджечь флаг ЕС на фасаде здания Дома искусств г. Гори

23.04.2025 14:52





Дом искусств г. Гори сообщает о попытке неизвестных лиц сжечь флаг Евросоюза, вывешенный на фасаде здания.



«21 апреля в 21:00 неизвестные облили флаг Евросоюза на фасаде Дома искусств горючей жидкостью и попытались его поджечь.



В здании находились члены коллектива организации, к счастью, никто не пострадал. На место происшествия прибыла патрульная полиция, ведется расследование. Будем держать вас в курсе!», — пишет руководство Дома искусств в социальной сети.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





