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Неизвестные попытались поджечь флаг ЕС на фасаде здания Дома искусств г. Гори
23.04.2025 14:52
Дом искусств г. Гори сообщает о попытке неизвестных лиц сжечь флаг Евросоюза, вывешенный на фасаде здания.
«21 апреля в 21:00 неизвестные облили флаг Евросоюза на фасаде Дома искусств горючей жидкостью и попытались его поджечь.
В здании находились члены коллектива организации, к счастью, никто не пострадал. На место происшествия прибыла патрульная полиция, ведется расследование. Будем держать вас в курсе!», — пишет руководство Дома искусств в социальной сети.
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