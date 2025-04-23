

Фотографа OC Media оштрафовали в четвертый раз за перекрытие дороги в Тбилиси

23.04.2025 20:20





Фотограф и соучредитель OC Media Мариам Никурадзе оштрафована грузинской полицией в четвертый раз за «перекрытие дороги». Общая сумма её задолженности составляет 20 000 лари.



Никурадзе ежедневно освещает проходящие в Тбилиси проевропейские протесты, главными требованиями которых являются проведение новых выборов и освобождение демонстрантов, задержанных по уголовным статьям.



Министерство внутренних дел выписало штраф фотографу OC Media в связи с событиями 11 и 15 марта. В то время она работала на проспекте Руставели перед зданием парламента в Тбилиси. По новым квитанциям её также обвиняют в перекрытии дороги 2 и 3 апреля.



С 28 ноября 2024 года в Грузии непрерывно проходят проевропейские митинги. Поводом для массовых протестов стало решение партии «Грузинская мечта» не вносить в повестку дня, до 2028 года, вопрос об открытии переговоров о вступлении в Евросоюз.



После начала протестов «Грузинская мечта» ужесточила законы, ограничивающие права демонстрантов: запретила использование лазеров и масок на собраниях, а также увеличила штрафы за перекрытие дорог и неподчинение приказам полиции. Также увеличен срок административного ареста с 15 до 60 суток.



За это время полиция оштрафовала десятки человек, включая журналистов. МВД отменило штрафы некоторым журналистам. Среди оштрафованных – журналисты Радио Свобода.





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