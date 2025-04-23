

Георгий Сардалашвили — чемпион Европы по дзюдо

23.04.2025 23:12





Действующий чемпион мира по дзюдо Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Подгорице, столице Черногории. Сардалашвили победил в финале Аюба Блиева, выступавшего от имени Международной федерации дзюдо (IJF), и принес грузинской команде первую медаль соревнований.



Трое грузинских спортсменов, участвовавших в сегодняшнем турнире, — Важа Маргвелашвили, Темур Нозадзе (оба по 66 кг) и Джульета Родоная (48 кг) — потерпели поражение на ранних стадиях и покинули соревнования без медалей.



Прямую трансляцию финального блока чемпионата Европы смотрите на Первом канале Грузии.







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