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Георгий Сардалашвили — чемпион Европы по дзюдо
23.04.2025 23:12
Действующий чемпион мира по дзюдо Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Подгорице, столице Черногории. Сардалашвили победил в финале Аюба Блиева, выступавшего от имени Международной федерации дзюдо (IJF), и принес грузинской команде первую медаль соревнований.
Трое грузинских спортсменов, участвовавших в сегодняшнем турнире, — Важа Маргвелашвили, Темур Нозадзе (оба по 66 кг) и Джульета Родоная (48 кг) — потерпели поражение на ранних стадиях и покинули соревнования без медалей.
Прямую трансляцию финального блока чемпионата Европы смотрите на Первом канале Грузии.
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