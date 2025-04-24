

Спустя месяц поисков найдено тело 15-летнего подростка с аутизмом

24.04.2025 16:36





Подростка обнаружили мертвым в муниципалитете Адигени на юге Грузии после месяца поисков. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям МВД страны.



По имеющейся информации, тело мальчика нашли сегодня недалеко от реки. Точные причины смерти установит экспертиза.



Mtavari уточняет, что речь идет о 15-летнем жителе села Уде с расстройством аутистического спектра. Подросток убежал из дома в конце марта. К его поискам были привлечены спасатели и полиция.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





