

GYLA: «узники совести» рассказывают о жестоком обращении во время задержаний

25.04.2025 15:28





Ассоциация молодых юристов (GYLA) изучила дела 10 задержанных демонстрантов, как их называет часть общества – «узников совести», и установила, что в их отношении применялись психологическое давление и принуждение, хотя разоблаченные активистами лица до сих пор остаются безнаказанными.



Председатель ассоциации Нона Курдованидзе на пресс-конференции заявила, что 9 из 10 человек не получили статус потерпевших:



«Десять из них рассказывают о различных формах жестокого обращения, которым они подверглись во время задержания или во время транспортировки после задержания, а также в полицейском участке. Этими лицами являются Саба Схвитаридзе, Реваз Кикнадзе, Николоз Кация, Анатолий Гигаури, Давид Хомерики, Давид Ломидзе, Темур Засокашвили, Арчил Муселианци, Анастасия Зиновкина и Мзия Амаглобели.



Учитывая обстоятельства, в которых они все еще находятся, особую тревогу вызывает тот факт, что преступления, совершенные против них, до сих пор не были эффективно расследованы.



Озвученные ими в ходе судебных разбирательств истории жестокого обращения соответствуют статьям уголовного законодательства, включающим пытки, жестокое обращение и унижающее достоинство обращение, поэтому важно, чтобы расследование проводилось по этим статьям», — заявила Нона Курдованидзе.



Представители НПО также утверждают, что большинство из них заставляли признаваться в преступлениях, которые они не совершали и давать ложные показания.



Источник: SOVA

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