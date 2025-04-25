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Сборная Грузии по паратхэквондо завоевала две медали на 2025 WT President’s Cup
25.04.2025 18:22
В китайском городе Тайань прошел 2025 WT President’s Cup — международный турнир по паратхэквондо категории G3, в котором приняла участие сборная Грузии по паратхэквондо.
На турнире, в котором приняли участие сильнейшие паратхэквондисты мира, наши девушки завоевали две медали – Анна Джапаридзе (52 кг) стала серебряным призером, а Лия Чачибая (47 кг) – бронзовым призером.
На этом же турнире член сборной Грузии Лаша Ткемаладзе был удостоен звания лучшего бойца 2025 WT President’s Cup Китая и также был награжден наградой.
Соревнования сборной Грузии по паратхэквондо в Китае стали возможными благодаря при участии Паралимпийского комитета Грузии и поддержке министерства спорта Грузии.
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