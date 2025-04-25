

МВД начало расследование по делу о насилии в отношении 7-летнего ребенка

25.04.2025 21:31





Министерство ВД начало расследование по делу о насилии в отношении семилетнего ребенка в одном из сел Цаленджихского муниципалитета.



По информации МВД, следствие ведется по статье 126 прима УК Грузии (домашнее насилие).



По их информации, на месте проводятся следственные действия.



По распространившейся информации, на теле ребенка имеются многочисленные повреждения.





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