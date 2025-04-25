

На проспекте Руставели возобновилась акция протеста

25.04.2025 21:37





На проспекте Руставели возобновилась акция протеста.



Граждане, которые уже более 5 месяцев непрерывно протестуют, выходя на проспект Руставели в знак протеста, перекрыли автомобильное движение.



Протестующие скандировали: «Огонь олигархии!», «Нет российскому режиму!» .



К собравшимся у здания парламента также присоединятся митингующие, собравшиеся у здания Общественного вещателя.



Требования демонстрантов остаются неизменными: назначить новые выборы и освободить задержанных в период акций.





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