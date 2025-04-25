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На проспекте Руставели возобновилась акция протеста


25.04.2025   21:37


На проспекте Руставели возобновилась акция протеста.

Граждане, которые уже более 5 месяцев непрерывно протестуют, выходя на проспект Руставели в знак протеста, перекрыли автомобильное движение.

Протестующие скандировали: «Огонь олигархии!», «Нет российскому режиму!» .

К собравшимся у здания парламента также присоединятся митингующие, собравшиеся у здания Общественного вещателя.

Требования демонстрантов остаются неизменными: назначить новые выборы и освободить задержанных в период акций.


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