|
|
|
На проспекте Руставели возобновилась акция протеста
25.04.2025 21:37
На проспекте Руставели возобновилась акция протеста.
Граждане, которые уже более 5 месяцев непрерывно протестуют, выходя на проспект Руставели в знак протеста, перекрыли автомобильное движение.
Протестующие скандировали: «Огонь олигархии!», «Нет российскому режиму!» .
К собравшимся у здания парламента также присоединятся митингующие, собравшиеся у здания Общественного вещателя.
Требования демонстрантов остаются неизменными: назначить новые выборы и освободить задержанных в период акций.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна