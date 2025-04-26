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Сегодня в Тбилиси состоится «шествие свободы»


26.04.2025   10:38


Сегодня в Тбилиси, на 150-ый день непрерывного протеста, пройдет «шествие свободы». Акция была запланирована в социальных сетях.

План протестов в масштабах страны выглядит следующим образом:

14:00 – Шествие свободы – 150-ый день протеста! От станции метро «Дидубе» до здания прокуратуры;

19:00 – Протест у Общественного вещателя;

20:00 – Акция у здания парламента;

20:00 – Презентация проекта: литература для заключенных, у здания 1-ой школы;

21:00 – Презентация протестного музыкального клипа: «Мы победим!», у здания 1-ой школы.


Гори

17:00 – Освободить узников режима и назначить новые выборы!

У здания городского собрания.


Ахалцихе

18:00 - Протест

У памятника Шота Руставели.


Батуми

19:00 – На службе Родине!

У Конституционного суда.


Зугдиди

19:00 – Против российского режима

У здания Окружной администрации


Телави

19:00 – Непрерывный протест в Телави

У здания мэрии


Кутаиси

19:00 – Да - Европе, нет - России!

У здания мэрии


Чхороцку

20:00 – Осмелься на ежедневный протест!

У здания мэрии.


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