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Сегодня в Тбилиси состоится «шествие свободы»
26.04.2025 10:38
Сегодня в Тбилиси, на 150-ый день непрерывного протеста, пройдет «шествие свободы». Акция была запланирована в социальных сетях.
План протестов в масштабах страны выглядит следующим образом:
14:00 – Шествие свободы – 150-ый день протеста! От станции метро «Дидубе» до здания прокуратуры;
19:00 – Протест у Общественного вещателя;
20:00 – Акция у здания парламента;
20:00 – Презентация проекта: литература для заключенных, у здания 1-ой школы;
21:00 – Презентация протестного музыкального клипа: «Мы победим!», у здания 1-ой школы.
Гори
17:00 – Освободить узников режима и назначить новые выборы!
У здания городского собрания.
Ахалцихе
18:00 - Протест
У памятника Шота Руставели.
Батуми
19:00 – На службе Родине!
У Конституционного суда.
Зугдиди
19:00 – Против российского режима
У здания Окружной администрации
Телави
19:00 – Непрерывный протест в Телави
У здания мэрии
Кутаиси
19:00 – Да - Европе, нет - России!
У здания мэрии
Чхороцку
20:00 – Осмелься на ежедневный протест!
У здания мэрии.
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