

Сегодня в Тбилиси состоится «шествие свободы»

26.04.2025 10:38





Сегодня в Тбилиси, на 150-ый день непрерывного протеста, пройдет «шествие свободы». Акция была запланирована в социальных сетях.



План протестов в масштабах страны выглядит следующим образом:



14:00 – Шествие свободы – 150-ый день протеста! От станции метро «Дидубе» до здания прокуратуры;



19:00 – Протест у Общественного вещателя;



20:00 – Акция у здания парламента;



20:00 – Презентация проекта: литература для заключенных, у здания 1-ой школы;



21:00 – Презентация протестного музыкального клипа: «Мы победим!», у здания 1-ой школы.





Гори



17:00 – Освободить узников режима и назначить новые выборы!



У здания городского собрания.





Ахалцихе



18:00 - Протест



У памятника Шота Руставели.





Батуми



19:00 – На службе Родине!



У Конституционного суда.





Зугдиди



19:00 – Против российского режима



У здания Окружной администрации





Телави



19:00 – Непрерывный протест в Телави



У здания мэрии





Кутаиси



19:00 – Да - Европе, нет - России!



У здания мэрии





Чхороцку



20:00 – Осмелься на ежедневный протест!



У здания мэрии.





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