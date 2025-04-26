

Илья Суламанидзе — чемпион Европы по дзюдо

26.04.2025 19:17





Илья Суламанидзе — чемпион Европы по дзюдо. В весовой категории до 100 кг среди мужчин грузин в финале соревнований нокаутом победил азербайджанца Зелима Коцоева и завоевал золотую медаль.



Коцоеву Илья проиграл в финале Олимпиады-2024 в Париже. В 2023 и 2024 годах Суламанидзе дважды становился бронзовым призером континентальных чемпионатов.



Эта медаль стала четвертой для сборной Грузии на проходящем в Черногории чемпионате Европы. 21-летний Георгий Сардалашвили завоевал золотую медаль в весовой категории 60 кг, Этери Липартелиани стала серебряным призером в весовой категории 57 кг, а Тато Григалашвили также завоевал серебряную медаль в весовой категории 81 кг.



Первый канал Грузии предлагает прямую трансляцию финального блока чемпионата Европы.







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