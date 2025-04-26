Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Давид Качарава избран президентом Союза регби Грузии


26.04.2025   19:37


Давид Качарава избран президентом Союза регби Грузии. За него проголосовали 57 из 58 делегатов, обладающих правом голоса. На этом посту он сменил Иосифа Ткемаладзе.

Давид Качарава дебютировал в национальной сборной в 2006 году и сыграл за «Борджгалоснеби» 122 матча, что является рекордом для сборной Грузии. Качарава принимал участие в четырех чемпионатах мира (2007, 2011, 2015 и 2019) и 11 раз выигрывал чемпионат Европы по регби.

Последние четыре года Давид Качарава занимал должность председателя правления Союза регби Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна