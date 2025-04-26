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Давид Качарава избран президентом Союза регби Грузии
26.04.2025 19:37
Давид Качарава избран президентом Союза регби Грузии. За него проголосовали 57 из 58 делегатов, обладающих правом голоса. На этом посту он сменил Иосифа Ткемаладзе.
Давид Качарава дебютировал в национальной сборной в 2006 году и сыграл за «Борджгалоснеби» 122 матча, что является рекордом для сборной Грузии. Качарава принимал участие в четырех чемпионатах мира (2007, 2011, 2015 и 2019) и 11 раз выигрывал чемпионат Европы по регби.
Последние четыре года Давид Качарава занимал должность председателя правления Союза регби Грузии.
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