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Сегодня в Тбилиси и регионах пройдут акции протеста
27.04.2025 11:04
Сегодня в Тбилиси и регионах запланированы акции протеста.
На 151-й день протестов акции/шествия пройдут в нескольких локациях Тбилиси. В частности, в 19:00 акция пройдет возле здания Общественного вещателя и в 20:00 у парламента.
График акций, запланированных в регионах, следующий:
В Гори, перед зданием сакребуло, в 17:00 акция под лозунгом – «Освободить узников режима и назначить новые выборы!».
Акция протеста в Ахалцихе, у памятника Шота Руставели, в 18:00;
В Батуми, возле Конституционного суда, в 19:00 - На службе Родине!
В Зугдиди, перед зданием краевой администрации, в 19:00 - акция «Против российского режима».
В Телави, перед зданием мэрии, акция в 19:00.
В Кутаиси, перед зданием мэрии, в 19:00 — «Да Европе, нет России»
Чхороцку, перед зданием мэрии, в 20:00 — «Осмелься протестовать каждый день».
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