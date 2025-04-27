

Сборная Грузии по хоккею обыграла команду Исландии

27.04.2025 12:07





Сборная Грузии по хоккею победила соперников из Исландии со счетом 4-0.



Турнир проходит в Новой Зеландии. Шайбы забросили Никита Букия (2), Тимур Бешаров и Константин Гавриленко.



Добавим, в Новой Зеландии стартовал Чемпионат Мира (ЧМ) среди команд группы В второго дивизиона по хоккею с шайбой, в котором принимают участие и игроки сборной Грузии.



Соперниками их станут Болгария, Тайвань, Новая Зеландия и Таиланд.



Команда, занявшая первое место, со следующего года будет играть в группе А второго дивизиона, а команда, занявшая последнее место, сыграет в третьем дивизионе.



28 апреля Грузия проведет матч с хозяевами турнира — сборной Новой Зеландии, а затем сыграет против Болгарии, Китайского Тайбэя (Тайваня) и Таиланда.





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