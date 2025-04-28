

Арестованному в Грузии российскому активисту Антону Чечину диагностировали опухоль мозга

28.04.2025 13:52





У российского активиста Антона Чечина, арестованного в Грузии по обвинению в хранении наркотиков, выявили опухоль головного мозга. Об этом сообщила журналистам его супруга Манана Самхарадзе перед началом очередного заседания в Тбилисском городском суде.



Из-за болезни Чечин на заседании не присутствовал. Вскоре после начала процесса суд объявил перерыв и потребовал пояснительную записку из пенитенциарного учреждения о причинах его неявки.



По словам Самхарадзе, состояние Чечина ежедневно ухудшается. Врачи настаивают на срочной операции, однако активист отказывается от хирургического вмешательства в заключении, заявляя о недоверии к системе.



«Сначала он приехал из довольно опасной страны и думал, что здесь будет в безопасности, а потом здесь ему подкинули наркотики. Поэтому он больше никому и ничему в Грузии не доверяет. Он говорит, что операции не будет, пока его не освободят», — сказала Самхарадзе TV Pirveli.



Ранее защита пыталась добиться замены меры пресечения на залог, ссылаясь на состояние здоровья Чечина, но суд отклонил ходатайство.



Антон Чечин родом из Барнаула. Он активно участвовал в протестах в России. В 2021 году Европейский суд по правам человека обязал власти РФ выплатить ему компенсацию за незаконное задержание на митинге.



В 2022 году Чечин уехал в Грузию, спасаясь от преследования. Здесь он продолжил участвовать в протестах, в том числе против закона об иноагентах весной 2023 года и против решения властей о заморозке переговоров с ЕС осенью 2024-го.



3 декабря 2024 года Чечина задержали в Тбилиси по обвинению в приобретении и хранении наркотиков. Сам активист утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочный срок.



В декабре 2024 года по аналогичным обвинениям были задержаны еще трое участников антиправительственных акций — Георгий Ахобадзе, Николоз Кация и Тедо Абрамов. Все они также заявляют о подбросе наркотиков.



Источник: Новости - Грузия

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