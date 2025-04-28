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Адвокат требует допросить Ираклия Кобахидзе по делу Мзии Амаглобели
28.04.2025 14:54
В Батумском городском суде, на процессе по делу учредителя изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели, присутствуют представители посольств Великобритании, Польши и Чехии.
В эти минуты адвокаты журналиста обратились к суду с ходатайством о допросе премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Дело касается заявления, сделанного премьером в интервью одному из СМИ, согласно которому «при нападении на полицейского Мзия Амаглобели исполняла данное ей поручение».
Прокурор выступил с протестом против ходатайства.
«Это политизация дела и выход за правовые рамки. Нельзя допрашивать лицо, не находившееся на месте преступления, только из-за того, что оно сделало определенное публичное заявление. Это политические оценки, суд же рассматривает только правовые обстоятельства. Мы считаем, что ходатайство стороны защиты не может быть удовлетворено», - заявил прокурор Торнике Гогелашвили.
На сегодняшнем процессе в качестве свидетелей должны быть допрошены глава батумской полиции Ираклий Дгебуадзе и бывший руководитель Аджарской полиции Григол Беселия. Оба являются свидетелями стороны обвинения.
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