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Сборная Грузии по хоккею с крупным счетом победила Новую Зеландию
28.04.2025 15:22
Сборная Грузии по хоккею во втором матче группы B второго дивизиона чемпионата мира разгромила хозяйку турнира — Новую Зеландию со счётом 5:0.
Первый матч Грузия выиграла у Исландии со счётом 4:0. После двух матчей грузинская сборная возглавляет турнирную таблицу в группе. Команде предстоят матчи против Болгарии, Китайского Тайбэя (Тайваня) и Таиланда.
Победитель турнира выйдет в группу A второго дивизиона чемпионата мира. В прошлом году Грузии не удалось добиться этого, в решающем матче хоккеисты уступили сборной Бельгии.
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