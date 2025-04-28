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Сборная Грузии по хоккею с крупным счетом победила Новую Зеландию


28.04.2025   15:22


Сборная Грузии по хоккею во втором матче группы B второго дивизиона чемпионата мира разгромила хозяйку турнира — Новую Зеландию со счётом 5:0.

Первый матч Грузия выиграла у Исландии со счётом 4:0. После двух матчей грузинская сборная возглавляет турнирную таблицу в группе. Команде предстоят матчи против Болгарии, Китайского Тайбэя (Тайваня) и Таиланда.

Победитель турнира выйдет в группу A второго дивизиона чемпионата мира. В прошлом году Грузии не удалось добиться этого, в решающем матче хоккеисты уступили сборной Бельгии.


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