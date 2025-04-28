

Оппозиционный телеканал Mtavari окончательно прекратит вещание с 1 мая

28.04.2025 16:08





Грузинский оппозиционный телеканал Mtavari окончательно прекратит вещание с 1 мая. Соответствующее уведомление сотрудникам сегодня разослал гендиректор канала Георгий Габуния, сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Несколько журналистов Mtavari также написали на своих страницах в Facebook о «завершении трудного этапа» и крушении «последней надежды».



Лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия, который основал Mtavari в 2019 году, призвал их не унывать и продолжать политическую борьбу. «Закрылся Mtavari, откроется новый. Иному не бывать, я знаю и верю. Главное — чтобы страну не закрыли, а то потом, хоть открывай, хоть закрывай, никакого смысла не будет», — написал он в соцсети.



Официальных заявлений ни команда Mtavari, ни Габуния до сих пор не делали.



С 15 февраля Mtavari прекратил выпуск новостных блоков и других передач, которые шли в прямом эфире. Некоторое время зрителям показывали только старые записи программ и сериалов, а вскоре и их трансляций прекратилась.



Команда Габуния обвинила в сложившейся ситуации сооснователя канала, бизнесмена Зазу Окуашвили. Утверждалось, что Окуашвили и назначенный им директор Гоги Курдадзе блокируют переводы средств поставщикам услуг. Из-за этого Mtavari потерял спонсоров и рекламодателей, а прямые включения стали невозможными. Команда Габуния считает, что мотивы Окуашвили политические, и он вступил в сговор с правящей «Грузинской мечтой».



Между тем Курдадзе заявил, что у Mtavari накопись долги на более чем 25 млн лари. По его словам, их причиной стали «финансовые махинации» Ники Гварамия.





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