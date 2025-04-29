|
|
|
В дом основательницы «Фонда Нануки» Нануки Жоржолиани проводятся обыски
29.04.2025 10:36
В дом основательницы «Фонда Нануки» Нануки Жоржолиани, где прокуратура проводит обыск, прибыл адвокат. Гуджа Авсаджанишвили лично будет присутствовать при процессе.
У жилого дома Жоржолиани мобилизована полиция.
Кроме того, как пишет в социальных сетях Нанука Жоржолиани, в ее доме, помимо прокуратуры, находятся и сотрудники Службы государственной безопасности.
«Сейчас обнаружила, что в дом, помимо прокуратуры, вошла и СГБ», — пишет Нанука Жоржолиани.
Для справки, около 09:00 утра в дом Жоржолиани прибыли сотрудники прокуратуры для проведения обыска. У телеведущей изъяли телефон.
Параллельно обыски проходят в домах активистки Мариам Баджелидзе и руководителя Центра по правам человека Алеко Цкитишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна