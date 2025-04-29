

В дом основательницы «Фонда Нануки» Нануки Жоржолиани проводятся обыски

29.04.2025 10:36





В дом основательницы «Фонда Нануки» Нануки Жоржолиани, где прокуратура проводит обыск, прибыл адвокат. Гуджа Авсаджанишвили лично будет присутствовать при процессе.



У жилого дома Жоржолиани мобилизована полиция.



Кроме того, как пишет в социальных сетях Нанука Жоржолиани, в ее доме, помимо прокуратуры, находятся и сотрудники Службы государственной безопасности.



«Сейчас обнаружила, что в дом, помимо прокуратуры, вошла и СГБ», — пишет Нанука Жоржолиани.



Для справки, около 09:00 утра в дом Жоржолиани прибыли сотрудники прокуратуры для проведения обыска. У телеведущей изъяли телефон.



Параллельно обыски проходят в домах активистки Мариам Баджелидзе и руководителя Центра по правам человека Алеко Цкитишвили.





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