

Сотрудники прокуратуры проводят обыски и в доме гражданской активистки Мариам Баджелидзе

29.04.2025 11:20





Сотрудники прокуратуры прибыли для проведения обыска и в дом активистки Мариам Баджелидзе. Активистка делится кадрами в соцсети.



По видео видно, что сотрудники прокуратуры вошли в дом активистки на основании постановления судьи.



Обыск проводится и в доме Нануки Жоржолиани. Представители следственного органа также находятся дома у представителя неправительственного сектора Алеко Цкитишвили.





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