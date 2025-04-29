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Сотрудники прокуратуры проводят обыски и в доме гражданской активистки Мариам Баджелидзе


29.04.2025   11:20


Сотрудники прокуратуры прибыли для проведения обыска и в дом активистки Мариам Баджелидзе. Активистка делится кадрами в соцсети.

По видео видно, что сотрудники прокуратуры вошли в дом активистки на основании постановления судьи.

Обыск проводится и в доме Нануки Жоржолиани. Представители следственного органа также находятся дома у представителя неправительственного сектора Алеко Цкитишвили.


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