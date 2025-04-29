

В I кв. 2025 года водительские права в Грузии получили 34 гражданина РФ

29.04.2025 11:24





В первом квартале 2025 года в Грузии водительские права получили 6148 граждан. По данным МВД, 81 из них — иностранные граждане.



Примечательно, что наибольшее количество иностранцев, получивших водительские права в Грузии, были из России. В частности, за 3 месяца этого года 34 гражданина России получили грузинские водительские права. На втором месте — граждане Беларуси: в этом году грузинские водительские права получили 13 граждан этой страны. В тройку лидеров также вошли граждане Индии, которым было выдано 9 водительских прав.



Что касается других стран, то по состоянию на первый квартал 2025 года грузинские водительские права получили граждане Пакистана (7), Азербайджана (6), Украины (3), Германии (2) и Армении (2). Водительские удостоверения по отпечаткам пальцев выданы гражданам Туркменистана, Турции, Зимбабве, Китая и Шри-Ланки.



Примечательно также, что за аналогичный период прошлого года водительские права в Грузии получили всего 19 граждан России.





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