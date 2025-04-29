

Мариам Баджелидзе: Провели обыск поверхностно - пришли за телефоном

29.04.2025 12:02





Провели обыск поверхностно - знали, что телефон — это главное, что им нужно изъять. Решили забрать и ноутбук, - заявила гражданская активистка Мариам Баджелидзе, дома у которой прошел обыск.



По ее словам, главной целью представителей прокуратуры было изъятие телефона.



«Их целью было изъять телефон. Когда я вышла в прямой эфир, это их раздражало и его отобрали. Когда забрали мобильный, объяснили, что приехали в связи с расследованием, начатым по статье о саботаже, а также упомянули о законе о финансировании из-за рубежа. Они говорили, что ищут какой-то типа электронный предмет, а также противозаконное вещество или предмет. Процесс поиска провели поверхностно. Знали, что телефон — это главное, что им нужно изъять. Решили забрать и ноутбук», — отметила Баджелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





