

Первая «ФИФА Арена» открыта в Грузии

29.04.2025 13:47





В Варкетилском футбольном центре Федерации футбола Грузии (СФФ) состоялось торжественное открытие обновленного футбольного поля.



Как сообщает Федерация футбола Грузии, реконструкция спортивного объекта была проведена в рамках глобального проекта ФИФА «ФИФА Арена».



На церемонии открытия присутствовали президент СФФ Леван Кобиашвили, заместитель министра культуры и спорта Грузии Ираклий Медзмариашвили, генеральный секретарь СФФ Давид Муджири, первый вице-президент Каха Чумбуридзе, технический директор Заза Замтарадзе, руководитель департамента членских ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов и менеджер проекта «Футбол в школах» Нико Нуванасаки. Почетными гостями мероприятия также стали ветераны грузинского футбола и воспитанники местных футбольных школ.



С приветственными речами к собравшимся обратились Леван Кобиашвили, Ираклий Медзмариашвили и Эльхан Мамедов. Кроме того, участникам мероприятия было продемонстрировано видеообращение президента ФИФА Джанни Инфантино.





Обновленные футбольные поля будут использоваться юными футболистами из местных спортивных школ, а также командами, участвующими в проекте «Футбол в школах». Грузия стала первой страной, где в рамках инициативы «ФИФА Арена» было открыто новое мини-футбольное поле. Проект «ФИФА Арена» также будет реализован в Таиланде, Лаосе, Азербайджане, Шри-Ланке, Нигере, Либерии, Армении, Алжире, Кыргызстане и Индонезии. Аналогичное обновление ожидает и футбольный центр СФФ в Глдани.



Президент СФФ Леван Кобиашвили подчеркнул важность каждого нового футбольного поля для развития спорта в стране и выразил благодарность ФИФА за поддержку многочисленных проектов в Грузии. Он отметил, что выбор Грузии в качестве первой страны для реализации «ФИФА Арены» является свидетельством развития футбола в стране.



Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем видеообращении поздравил Федерацию футбола Грузии и ее президента Левана Кобиашвили с этим событием, отметив, что Грузия входит в число первых одиннадцати стран, представляющих мини-поле «ФИФА Арена». Он подчеркнул, что этот проект направлен на то, чтобы дать возможность миллионам детей играть в футбол в безопасных и развивающих условиях, и выразил надежду на дальнейшее расширение проекта по всему миру.



Руководитель департамента членских ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов от имени организации выразил радость от сотрудничества с Федерацией футбола Грузии и поблагодарил руководство СФФ за оперативную реализацию проекта. Он отметил, что «ФИФА Арена», инициированная Джанни Инфантино, ставит целью создание тысячи мини-полей по всему миру, и старт проекта в Тбилиси предоставит местным детям возможность заниматься футболом и вести здоровый образ жизни.



Заместитель министра спорта Грузии Ираклий Медзмариашвили поблагодарил президента ФИФА Джанни Инфантино, Левана Кобиашвили и всю футбольную общественность за вклад в развитие грузинского футбола.





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