Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Уголовные обвинения предъявлены лидерам протестов на шахтах


29.04.2025   17:32


Четверым шахтерам — лидерам забастовочного движения на чиатурских шахтах предъявлены уголовные обвинения. Им вменяют избиение директора одной из шахт. Задержанных могут посадить на сроки до шести лет. Другие детали пока неизвестны.

Шахтеры из Чиатуры протестуют уже несколько месяцев. В октябре 2024 года стало известно, что компания «Грузинский марганец» полностью останавливает производственный процесс в Чиатуре. Тогда «Грузинский марганец» планировал разработать план по выходу из кризиса в течение четырех месяцев, сохранив на это время зарплату для сотрудников в размере 60 %.

Шахтеры говорят, что компания не выполняет даже эти обещания и выдвигают свои требования:

▪️ создать фонд Чиатуры;
▪️ выплатить адекватную и справедливую компенсацию деревням, пострадавшим от добычи марганца;
▪️ решить экологические проблемы;
▪️ урегулировать задолженности по заработной плате и банковским обязательствам безработных.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна