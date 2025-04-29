

Уголовные обвинения предъявлены лидерам протестов на шахтах

29.04.2025 17:32





Четверым шахтерам — лидерам забастовочного движения на чиатурских шахтах предъявлены уголовные обвинения. Им вменяют избиение директора одной из шахт. Задержанных могут посадить на сроки до шести лет. Другие детали пока неизвестны.



Шахтеры из Чиатуры протестуют уже несколько месяцев. В октябре 2024 года стало известно, что компания «Грузинский марганец» полностью останавливает производственный процесс в Чиатуре. Тогда «Грузинский марганец» планировал разработать план по выходу из кризиса в течение четырех месяцев, сохранив на это время зарплату для сотрудников в размере 60 %.



Шахтеры говорят, что компания не выполняет даже эти обещания и выдвигают свои требования:



▪️ создать фонд Чиатуры;

▪️ выплатить адекватную и справедливую компенсацию деревням, пострадавшим от добычи марганца;

▪️ решить экологические проблемы;

▪️ урегулировать задолженности по заработной плате и банковским обязательствам безработных.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





