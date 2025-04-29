

Суд отказал Темуру Катамадзе в предоставлении статуса беженца или гуманитарного статуса

29.04.2025 17:35





Тбилисский апелляционный суд отказал Темуру Катамадзе (Гаффар Илмаз), известному как «батумский знаменосец», в предоставлении статуса беженца или гуманитарного статуса. Решение обжалованию не подлежит.



Теперь будет запущена процедура его депортации.



На сегодняшний суд Катамадзе пришел в традиционной грузинской одежде.



Темур Катамадзе, ставший символом протестных демонстраций в Батуми, подал заявление на получение статуса беженца в Департамент миграции после своего ареста. После отказа он оспорил это решение.



«Теперь начнётся процедура его депортации, так как он находится на территории Грузии без законных оснований. У него нет ни права на проживание, ни гражданства. Именно по этой причине он и был задержан. Теперь, после отказа в предоставлении статуса беженца, власти могут начать его высылку», — поясняет адвокат Мариам Габрошвили.



Адвокат также отмечает, что возвращение Темура Катамадзе в Турцию опасно, так как в 2023 году посольство Турции уведомило его о существовании ордера на его арест. При этом ему не сообщили, по какому конкретно обвинению его хотят задержать.



«Он предполагает, что причина — его сорокалетняя деятельность. Он всегда защищал права грузинской диаспоры и был в поле зрения турецких властей. Поэтому он считает, что в Турции его неминуемо арестуют», — говорит Мариам Габрошвили.



Катамадзе уже обратился с просьбой о предоставлении убежища в посольства Германии и Франции.



Тбилисский городской суд 18 марта отказал ему в предоставлении международной защиты (которая могла бы включать статус беженца, гуманитарную или другую защиту).



Темур Катамадзе стоял с флагом Грузии на протестах в Батуми против власти «Грузинской мечты», начиная с акций против «закона об иноагентах» и до последних непрерывных протестов.



Темур Катамадзе был сначала арестован 11 января по административному правонарушению и приговорён к 5 дням заключения.



16 января, после освобождения, его снова арестовали по запросу МВД.



56-летний Темур Катамадзе, потомок мухаджиров, голодал 50 дней.





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