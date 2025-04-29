

Румынского стендап комика не впустили в Грузию

29.04.2025 17:38





Румынского стендап комика Виктора Патрашкана не впустили в Грузию.



У него было запланировано выступление в Тбилиси на сегодня, 29 апреля в Terminal Center и завтра, 30 апреля.



Он сообщил об этом в Instagram:



«Приношу извинения более чем 500 прекрасным жителям Тбилиси, которые приобрели билеты на мои концерты сегодня и завтра, но ваше нынешнее правительство считает меня слишком опасным и не разрешило мне въезд в Грузию.



указана причина - «иные случаи, предусмотренные законодательством Грузии».



Все ваши билеты будут возвращены.



Надеюсь, скоро вы получите свободу, которую заслуживаете, и мы увидимся и посмеемся над этим».



Стоит отметить, что комик ехал в Тбилиси из Еревана, где у него состоялся стенд-ап, следующее выступление у него запланировано в Баку.





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