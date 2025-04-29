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Румынского стендап комика не впустили в Грузию


29.04.2025   17:38


Румынского стендап комика Виктора Патрашкана не впустили в Грузию.

У него было запланировано выступление в Тбилиси на сегодня, 29 апреля в Terminal Center и завтра, 30 апреля.

Он сообщил об этом в Instagram:

«Приношу извинения более чем 500 прекрасным жителям Тбилиси, которые приобрели билеты на мои концерты сегодня и завтра, но ваше нынешнее правительство считает меня слишком опасным и не разрешило мне въезд в Грузию.

указана причина - «иные случаи, предусмотренные законодательством Грузии».

Все ваши билеты будут возвращены.

Надеюсь, скоро вы получите свободу, которую заслуживаете, и мы увидимся и посмеемся над этим».

Стоит отметить, что комик ехал в Тбилиси из Еревана, где у него состоялся стенд-ап, следующее выступление у него запланировано в Баку.


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