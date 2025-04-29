

Заключённый бизнесмен Гиорги Чикваидзе отказывается от тюремной пищи и воды

29.04.2025 19:05





Заключённый бизнесмен Гиорги Чикваидзе заявил, что отказывается от пищи и воды, предоставляемых в тюрьме.



В опубликованном сегодня посте он указал, что будет принимать только еду и воду, переданные членами семьи, в противном случае перейдёт на полную голодовку.



«Я уже уверен, что 13 марта меня отравили. Помимо того, что я прикован к инвалидной коляске и потерял зрение на один глаз, у меня появились белые пятна на ногах и необычное шелушение кожи.



С момента публикации этого заявления я отказываюсь от пищи и воды, предоставляемых учреждением, и буду принимать только воду и еду, присланные моей семьёй. Если это будет невозможно — я перейду на полную голодовку», — заявил он.



В своём посте Чикваидзе также призывает омбудсмена установить постоянный мониторинг в его камере.



Кроме того, он утверждает, что располагает предполагаемыми документами, которые, по его словам, подтверждают, как «ФСБ и партия Грузинская мечта пытаются завербовать высокопоставленных чиновников различных стран, в том числе США».



«Они использовали так называемые "мошеннические колл-центры" и финансовые ресурсы. Речь идёт о высокопоставленных лицах разных структур», — утверждает Чикваидзе и отмечает, что готов передать подробную информацию в рамках американского или другого международного расследования.



Напомним, в отношении бизнесмена Гиорги Чикваидзе, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег, мера пресечения в виде залога в размере 50 000 лари, была заменена на лишение свободы. 11 марта Чикваидзе был арестован в зале суда, и начал голодовку 12 марта.



О том, что Чикваидзе в критическом состоянии стало известно 19 марта.



Прокуратура утверждает, что действия бизнес-партнеров Чикваидзе и Папиашвили нанесли ущерб в размере 1 155 019 лари.





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