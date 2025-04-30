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Клиника им. Тодуа приостановила амбулаторный прием пациентов из-за пожара
30.04.2025 10:54
Клиника им. Тодуа приостановила амбулаторный прием пациентов из-за пожара, вспыхнувшего в районе «Привокзального рынка».
«В настоящее время здоровье ни одного из пациентов или медицинского персонала, поступивших в клинику, не находится в опасности. Медицинская бригада продолжает заботиться о потребностях каждого пациента в больнице на постоянной основе».
В связи с пожаром, вспыхнувшим в районе так называемого «Привокзального рынка», сегодня приостановлен амбулаторный прием пациентов, причиной которого стало задымление прилегающей к улице территории.
«Клиника Тодуа» оснащена системами безопасности самого высокого уровня, что обеспечивает предотвращение задымления внутренних помещений.
На данном этапе ведутся все необходимые работы, предусмотренные протоколом безопасности.
Мы продолжаем заботиться о безопасности и здоровье пациентов стационара клиники.
«При необходимости отделения клиники Тодуа в Дигоми и Вере будут обслуживать вас без перебоев», — говорится в заявлении клиники.
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