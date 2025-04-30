

Клиника «Хельсикор»: В связи с пожаром на привокзальной ярмарке приняты соответствующие меры

30.04.2025 11:36





«В связи с пожаром в районе на Вокзальной площади в клинике приняты соответствующие меры. Пациенты распределены по различным клиникам Тбилиси и находятся в безопасности», — говорится в заявлении клиники «Хельсикор».



Как говорится в заявлении, на данном этапе пожар на прилегающей территории потушен.



«Обратите внимание, что сегодня никаких плановых процедур проводиться не будет. Горячая линия клиники: 574 060 533; Служба экстренного реагирования: 112; Горячая линия министерства здравоохранения: 1505. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, напишите нам, и мы немедленно ответим», — говорится в заявлении клиники «Хельсикор».



В районе рынка на площади Вокзальной в Тбилиси произошел крупный пожар. Сообщается, что огонь вспыхнул на складе одежды и других принадлежностях. Из-за пожара на Вокзальной площади были эвакуированы пациенты из близлежащих клиник. На данном этапе пожар потушен.







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